ZARE und AZuR: Thema Altreifen bei der „Tire Cologne“ vertreten

Zu denen, die bei der Messe „The Tire Cologne" dabei sein werden, zählen einerseits der Zusammenschluss ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) von 18 im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) organisierten Unternehmen dieses Branchenzweiges sowie andererseits auch das Innovationsforum Altreifen, das auch unter dem Namen Allianz Zukunft Altreifen (AZuR) auftritt. Was zeigt: Entsorgung, Recycling und Nachhaltigkeit spielen eine wichtige und sogar zunehmend wichtigere Rolle, weshalb es bei der vom 24. bis zum 26. Mai in Köln stattfindenden Reifenmesse nicht zuletzt einen sogenannten „Sustainability Boulevard" geben soll. Dort will AZuR in einer Meeting-Lounge „neue Wege und Lösungen für einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Kreislauf für Reifen" vorstellen. „Nahezu jeder nutzt Reifen, egal in welcher Form. Ob Auto-, Bus-, Fahrrad-, Nutzfahrzeug- oder Landmaschinenreifen – fast alle dieser Reifen können sinnvoll und nachhaltig verwertet werden. AZuR setzt sich dafür ein, Altreifenrecycling bekannter zu machen und branchenübergreifend neue Lösungen für eine nachhaltige Altreifenentsorgung zu finden", heißt es dazu vonseiten des Innovationsforums Altreifen. Dasselbe Ziel verfolgt ZARE, ist die Initiative doch einer der Partner im AZuR-Netzwerk. Insofern verwundert nicht, dass die zertifizierten Altreifenentsorger die „The Tire Cologne" als Plattform ebenso nutzen wollen, um vor Ort an ihrem Messestand und auf einer Aktionsfläche über fach- und umweltgerechtes Altreifenrecycling zu informieren.