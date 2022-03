Michelin setzt sein Russland-Geschäft aus und stoppt Produktion vor Ort

Jetzt teilt auch Michelin mit, seine Geschäfte in Russland auszusetzen. Hatten kürzlich bereits Bridgestone und Continental entsprechende Entscheidungen verkündet und damit auf den Ukraine-Angriff Russlands reagiert, so will nun auch der französische Hersteller die Produktion in Davydovo aussetzen. In dem Werk nahe Moskau produziert Michelin Pkw- und runderneuerte Lkw-Reifen, die vorwiegend auf dem russischen Markt vertrieben werden.

