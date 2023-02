Michelin prüft offenbar gleich „mehrere Exit-Szenarios“ für Russland

Seit elf Monaten produziert Michelin in seinem Consumer-Reifenwerk im russischen Davydovo keine Reifen mehr. Und seit Juni ist bekannt, dass Michelin „prüft, Aktivitäten in Russland bis Ende 2022 an das lokale Management zu übertragen“. Dass dies bisher augenscheinlich nicht geklappt hat, ist bekannt. Im aktuellen Jahresbericht fügt der Hersteller seinen Plänen offenbar ein weiteres, völlig neues Szenario hinzu: den Verkauf des Werkes an einen externen lokalen Käufer. Wie Michelin dazu betont, habe man seit der Ankündigung vom Juni „mehrere Exit-Szenarios“ – nicht nur eins, den Verkauf an das Management – geprüft. Dennoch, auch zu einem Verkauf an einen lokalen, wenn auch externen Käufer gebe es Michelin zufolge derzeit nichts Nennenswertes mitzuteilen, außer dies: „Der Prozess der Suche und der Verhandlungen mit einem lokalen Käufer nimmt mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Er ist noch nicht abgeschlossen.“ ab