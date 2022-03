Bridgestone stellt Produktion in und Exporte nach Russland ein

Bridgestone wird seine Produktionsaktivitäten in Russland bis auf Weiteres aussetzen. Die Entscheidung wird nach den notwendigen Vorbereitungen am kommenden Freitag, den 18. März 2022, in Kraft treten. Das Unternehmen hat außerdem aufgrund des Krieges gegen die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland beschlossen, alle neuen Investitionen einzufrieren und alle Exporte nach Russland mit sofortiger Wirkung einzustellen. Weitere Details:

