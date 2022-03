NEUE REIFENZEITUNG und Koelnmesse laden 50 Besucher auf die Tire Cologne ein

In gut zwei Monaten startet die Branchenleitmesse The Tire Cologne, die vom 24. bis 26. Mai in Köln stattfindet, wobei der 26. Mai bekanntlich Christi Himmelfahrt ist. Planen auch Sie die Messe zu besuchen? Wenn ja, können Sie jetzt von einer besonderen Aktion profitieren, die die NEUE REIFENZEITUNG gemeinsam mit der Koelnmesse aufgelegt hat. Wenn Sie sich beeilen, können Sie mit etwas Glück einen Ticket-Code für den Besuch der wichtigsten internationalen Reifen- und Rädermesse erhalten. Die ersten 50 Interessenten, die das Onlineformular ausfüllen und abschicken, erhalten per E-Mail einen Ticket-Code für den kostenlosen Tages-Messeeintritt. Der Code ist sofort nach Erhalt im Ticket-Shop der Tire Cologne online einlösbar. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie sich jetzt möglichst schnell hier auf unserer gemeinsamen Aktions-Website anmelden und darauf hoffen, dass Sie zu den ersten 50 Teilnehmern gehören. ab