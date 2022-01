RAOT-Unterstützung: Yokohama richtet Seminar aus

Als Gründungsmitglied der globalen Plattform für nachhaltigen Naturkautschuk GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) hat Yokohama nicht nur seine diesbezügliche Beschaffungspolitik rund um diesen im Reifenbau verwendeten Rohstoff angepasst. Der japanische Reifenhersteller engagiert sich auch darüber hinaus in dieser Richtung bzw. rund um eine nachhaltige, effiziente und qualitative Kautschukproduktion. Im Rahmen dessen hat das Unternehmen schon vor zwei Jahren eine Vereinbarung mit der Rubber Authority of Thailand (RAOT) – einem staatlichen Unternehmen unter der Zuständigkeit des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften des als weltweit größter Kautschukproduzent geltenden Landes – getroffen mit dem Ziel, über konkrete Maßnahmen die Rückverfolgung, Transparenz und Solidität in der Lieferkette für Naturkautschuk zu gewährleisten. Im Zuge dessen hat Yokohama jüngst eine Seminarveranstaltung dazu angeboten. Fünfzig Landwirte aus dem Gebiet Surat Thani, Sitz des Yokohama-Tochterunternehmens Y.T. Rubber Co. (YTRC) in der südlichen Provinz Suratthan etwa 600 Kilometer entfernt von Bangkok, haben demnach an der Veranstaltung teilgenommen. Neben Informationen zum nachhaltigen Kautschukanbau sollen alle von ihnen kostenlos 250 Kilogramm von RAOT entwickelten Spezialdünger erhalten haben. cm