Nach Umfirmierung erster Katalog unter neuem Namen Niso Tech erschienen

Nach der Umfirmierung der Safety Seal GmbH in Niso Tech GmbH hat das auf Produkte rund um Rad und Reifen spezialisierte Unternehmen aus Essen seinen ersten Katalog unter dem neuen Namen veröffentlicht. Dieser Tage wurde mit dem Versand des 32-seitigen Druckwerkes an die Kunden begonnen, der ihren Werkstatt- und Lagermitarbeitern die Auswahl und den Bestellprozess vereinfachen soll insbesondere in solchen Fällen, wenn noch kein Zugriff auf eine Ordermöglichkeit auf digitalem Wege vorhanden ist. Der klassische Blätterkatalog „Gewichte, Ventile & mehr“ biete dafür eine übersichtliche Präsentation der Artikel, so der Anbieter. Das beinhaltet demnach unter anderem Klebegewichte aus der neuen Produktlinie „Niso-Weight“ genauso wie Ventile diverser Hersteller und die Eigenprodukte, die das Unternehmen unter den Namen „Easy Balance“, „Safety Seal“, „Safety Wheel“, „Safewheel“, „Rollock“, „Wiking Wax“, „Safe Centering“ oder „Safety Disc“ im Lieferprogramm führt. cm