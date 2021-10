Opel-Winterkomplettradaktion „Viermal Qualität, dreimal zahlen“

Auch zur diesjährigen Umrüstsaison bietet Opel Kunden wieder vier Winterkompletträder zum Preis von dreien an, sodass sich für sie – sagt das Unternehmen – ein Preisvorteil von 25 Prozent ergebe. Die Aktion steht unter dem Motto „Viermal Qualität, dreimal zahlen“. Zumal in diesem Zusammenhang von einem „Satz hochwertiger Winterkompletträder“ die Rede ist, wobei als Bereifungsbeispiele unter anderem die Profile „Eurowinter HS01“ oder „Speed-Grip 5“ der Marken Falken bzw. Semperit genannt werden. Beim Kauf von Reifen und Kompletträdern mit Reifen aus dem diesbezüglichen Opel-Makenportfolio angefangen bei Continental, Semperit und Uniroyal über Falken, Michelin, Kleber, BFGoodrich und Pirelli bis hin zu Goodyear/Dunlop, Fulda, Bridgestone sowie Hankook oder Eurorepar Reliance bei einem Vertragspartner des Herstellers wird zudem ein 24-monatiger kostenloser Reifenersatz in Schadensfällen verursacht etwa durch einen (Bordstein-)Anprall, Nägel bzw. ähnliche spitze Gegenstände oder durch Vandalismus (laut Polizeibericht) versprochen. cm