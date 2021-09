Virtuelle Le-Mans-Serie mit Goodyear als Partner

Goodyear ist nicht nur im „richtigen“ Motorsport engagiert, sondern fungiert jetzt auch als offizieller Reifenpartner der Le Mans Virtual Series, wo die FIA World Endurance Championship (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans in der Welt des E-Sports ausgetragen werden. Den Saisonauftakt markierte das Vier-Stunden-Rennen in Monza am vergangenen Wochenende, während als weitere Läufe noch ein Sechs-Stunden-Rennen in Spa (16. Oktober), ein Acht-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife (13. November) sowie die Sechs Stunden von Sebring (18. Dezember) im Terminkalender stehen, bevor dann die 24 Stunden von Le Mans am 15./16. Januar kommenden Jahres anstehen. Das Engagement des Reifenherstellers bei der virtuellen Serie soll dabei über ein Branding an den Strecken hinausgehen. Bietet die Le Mans Virtual Series demnach reale Reifeninformationen und -eigenschaften, weil die Reifenstrategie ein wichtiger Aspekt bei Langstreckenrennen ist, haben Goodyear-Ingenieure eng mit den Organisatoren des E-Sports-Wettbewerbs zusammengearbeitet, um den Teilnehmern eine möglichst realitätsnahe virtuelle Nachbildung des „Eagle-F1-SuperSport“-Rennreifens zu bieten, der bei echten WEC-Fahrzeugen der Klassen LMP2 und LMGTE zum Einsatz kommt. cm