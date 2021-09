„Allianz der Chancen“ gegründet – Contis Dr. Reinhart Vorsitzende deren Sprecherkreises

Insgesamt 26 Unternehmen und Institutionen haben die „Allianz der Chancen“ (AdC) gegründet, darunter unter anderem Continental und dessen Spin-off Vitesco Technologies, Bosch, Schmitz Cargobull oder ThyssenKrupp. Gemeinsam wolle man „branchenübergreifend, überregional und kooperativ den Strukturwandel und seine Auswirkungen auf die Beschäftigten“ angehen, heißt es. Ziel der Allianz ist demnach, sie „von Arbeit in Arbeit zu bringen“ und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen. Die Unternehmen und Institutionen, die aktuell in Summe über eine Million Mitarbeiter repräsentieren sollen, haben sich vorgenommen, dabei als Impulsgeber mit allen Akteuren des Arbeitsmarktes – Politik, Verwaltung und Sozialpartner – pragmatische Lösungen erarbeiten und aktiv und kooperativ die richtigen Rahmenbedingungen mit definieren, um Beschäftigung zu sichern und den Strukturwandel in Deutschland gemeinsam anzugehen. „Deutschland steht vor der nächsten großen industriellen Revolution. Digitalisierung, verschärfte Regulierungen für mehr Klimaschutz, technologische Disruptionen: Aufgrund der Transformation droht vielen Beschäftigten der Verlust ihrer Arbeit. Dies müssen wir gemeinsam verhindern“, sagt Dr. Ariane Reinhart, Personal- und Nachhaltigkeitsvorstand bei Continental und Vorsitzende des AdC-Sprecherkreises. Conti sei stolz, zu den Gründungsmitgliedern der Allianz zu gehören – zumal man nur gemeinsam mit den Sozialpartnern und über alle Branchen hinweg den Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt gestalten könne. „Nur gemeinsam schaffen wir es, Chancen für neue Arbeitsplätze zu nutzen“, so Reinhart. cm