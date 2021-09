Fortsetzung der Metzeler-Onlinereihe „Table Talk“

Metzelers in diesem Frühjahr gestartetes Onlineformat „Table Talk“, bei dem Moderator Michael Praschak – Onlinemarketingmanager bei der Pirelli gehörenden Marke – mit wechselnden Gesprächspartnern rund um das Thema Motorradreifen talkt, wird fortgesetzt. Denn seinen Worten zufolge zu hat sich die Reihe eines hohen Zuspruches erfreut, sodass nun neue Folgen produziert werden und über Metzelers YouTube-Kanal abrufbar sind. Dafür trifft Praschak nach dem Motto „raus aus dem Studio, rauf auf die Straße“ seine Talkgäste diesmal an ganz unterschiedlichen Orten: Den Anfang macht der Road-Racer Horst Saiger, der am Bilster Berg im Rahmen von Metzelers Experience Days dem Moderator Fragen zu seiner Renndisziplin und den Reifen, die er fährt, beantwortet. Weitere Folgen der Serie rund um Persönlichkeiten aus der Zweiradwelt sollen folgen. „Nach dem Erfolg der ersten Table Talk-Serie war klar, dass wir neue Videos für die Fans produzieren werden. Dabei halten wir uns an das ‚Winning-Team‘ aus starken Charakteren und einem bunten Themenmix rund ums Motorrad und die richtige Reifenwahl für ganz unterschiedliche Einsatzbereiche“, erklärt Praschak. cm