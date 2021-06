Herbstumrüstung wirft Schatten voraus – BRV-Infos zur Winterreifendisposition

Einmal mehr rät der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) Branchenbetrieben, sich rechtzeitig auf die nächste Saisonspitze im deutschen Ersatzmarkt vorzubereiten: die Umrüstung auf Winterreifen im kommenden Herbst. Dafür gibt man seinen Mitgliedsbetrieben einmal mehr Unterlagen zur saisonalen Reifendisposition rund um das Wintergeschäft 2021/2022 an die Hand. Die wie gewohnt in Kooperation mit der Continental Reifen Deutschland GmbH zusammengestellten Informationen enthalten mit Blick auf das Pkw-, SUV- und Van-/Transportersegment wiederum allerlei an Daten zu den Trendentwicklungen bei den Reifendimensionen und Radgrößen genauso wie Fakten zu den Themen Ganzjahresreifen, Elektromobilität, Mobilitätsverhalten, Flottenmarkt und dergleichen mehr.

All dies können und – findet der BRV – sollten Reifenservicebetriebe in ihre Vorbereitung auf die kommende Umrüstsaison mit einfließen lassen und steht ab sofort für Mitglieder auf den Verbandswebseiten zum Herunterladen bereit. „Bezüglich der Marktdaten, hier zu den Absatzzahlen 2020 Industrie an Handel und Handel an Verbraucher sowie der Prognose (Forecast) zu 2021, möchten wir wie immer feststellen, dass es sich hierbei um die Einschätzung von Continental handelt“, macht BRV-Technikgeschäftsführer Michael Schwämmlein deutlich. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Branchenvertretung zusätzlich noch Unterlagen/Flyer zu den Themen Reifenlabel, Winterreifen im Winter, Ganzjahresreifen, Wuchten und Reifeneinlagerung zur Verfügung stellt. cm