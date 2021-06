Bevorratungsreport 2021/2022 Winter-/Ganzjahresreifen bei TyreSystem verfügbar

Nach dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) mit den für seine Mitglieder gedachten Unterlagen in Sachen Winterreifendisposition für die Saison 2021/2022 legt nun auch die RSU GmbH ihren markenneutralen Bevorratungsreport Winter-/Ganzjahresreifen in aktueller Version vor. Bereitgestellt wird er über das TyreSystem genannte Onlinegroßhandelsportal – wie immer für jedermann kostenlos. Gedacht ist er dabei selbstredend allerdings vorrangig zur Unterstützung von Kfz-Betrieben, Autohäusern und Reifenhändlern bei ihrer Reifendisposition und als nützlicher Trendwegweiser. Im ersten Teil wird darüber informiert, wie sich die Nachfrage bestimmter Zoll-Größen und Reifenqualitäten von 2017 bis 2020 entwickelt hat und ob der Trend zu Ganzjahresreifen weiterhin anhält. Im zweiten und umfangreicheren Teil lässt sich herauslesen, welche Reifengrößen im Bereich Winter- und Ganzjahresreifen am gefragtesten sind bzw. zuletzt waren, wobei zwischen Pkw-, Transporter- und Offroadreifen unterschieden wird. Als Basis des Ganzen dienen die Verkaufszahlen der RSU GmbH. cm