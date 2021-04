Kundenloyalität Autozubehör/-services: Bridgestone/Hankook unter den ersten Dreien

Beim diesjährigen Kundenloyalitäts-Ranking YouGov, dessen Ergebnisse das Unternehmen gemeinsam mit dem Handelsblatt präsentiert, werden zwei Reifenhersteller unter den ersten Dreien der Kategorie Autozubehör und -services geführt. Bridgestone hat es auf Platz zwei geschafft, Hankook auf den dritten Rang. Damit müssen beide Castrol noch an sich vorbeiziehen lassen. Das Ranking basiert demnach auf YouGovs sogenanntem BrandIndex, für den mehr als 900.000 Onlineinterviews im Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 28. Februar 2021 geführt, ausgewertet und dann verglichen wurden mit Ergebnissen der entsprechenden Befragungen in den zwölf Monaten davor. Ausgezeichnet werden letztlich „die am meisten gesteigerten Veränderungen der Consideration unter aktuellen Kunden“. Insofern darf sich Castrol über das Prädikat „Höchste Kundentreue 2021“ freuen, während Bridgestone und Hankook immerhin noch eine „Hohe Kundentreue 2021“ bescheinigt wird. Weitere der Kategorie Autozubehör/-services zugerechnete Anbieter angefangen bei ATU, Carglass und Continental über Dunlop, Euromaster und Goodyear bis hin zu Michelin, Pirelli, Pit-Stop und Vergölst werden demgegenüber nur in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. christian.marx@reifenpresse.de