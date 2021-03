Tronchetti Provera schlägt Giorgio Luca Bruno als Pirelli-Co-CEO vor

Wurde zunächst eigentlich Angelos Papadimitriou als Nummer zwei hinter Pirellis Executive Vice Chairman und Chief Executive Officer (CEO) Marco Tronchetti Provera gehandelt, hatte der Co-CEO in spe Anfang dieses Jahres selbst dann jedoch abgewunken. Statt in Zukunft vielleicht die Nachfolge Tronchetti Proveras anzutreten, wolle er stattdessen – hieß es im Januar – „einen beruflichen Weg mit unternehmerischen Elementen einschlagen“, dennoch aber Mitglied im Board of Directors des italienischen Herstellers bleiben. Infolgedessen hatte die Suche nach einem Co-CEO erneut begonnen, wobei Tronchetti Provera jetzt Giorgio Luca Bruno als Kandidaten dafür vorgeschlagen hat. Letzterer ist derzeit CEO der aus Pirellis ehemaliger Nutzfahrzeugsparte hervorgegangenen Prometeon Tyre Group (PTG). Wie es heißt, werde mit diesem Vorschlag das Ziel verfolgt, das Managementteam weiterzuentwickeln bzw. zu „stärken im Hinblick auf den künftigen Nachfolgepfad im Einklang mit dem bereits vom Unternehmen verabschiedeten Verfahren“. Unternehmensangaben zufolge hat Angelos Papadimitriou angesichts der aktuellen Entwicklung verlautbaren lassen, nun doch auf einen Sitz im Board of Directors verzichten zu wollen, damit Tronchetti Proveras Vorschlag entsprechend umgesetzt werden könne. cm