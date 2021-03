Kumho führt neuen All-Season-Transporterreifen PorTran 4S CX11 ein

Kumho Tire Europe plant die Einführung eines neuen All-Season-Transporterreifens. Wie es dazu heißt, verbinde der neue Kumho PorTran 4S CX11 die Stärken des im vergangenen Jahr eingeführten Pkw-Ganzjahresreifens Solus 4S HA32 mit denen des Winterreifens Winter PorTran CW11. In Summe stelle der Reifen „ein sicheres Fahren und exzellente Bremsleistungen das ganze Jahr über“ bereit. Der neue Ganzjahresreifen für Vans und Transporter komme in zunächst 15 Größen zwischen 15 und 17 Zoll auf den Markt und passe damit auf Fahrzeuge wie Ford Transit, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Kangoo und natürlich den Volkswagen Transporter, so der Hersteller. ab