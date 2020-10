Jetzt auch offiziell: Goodyear als OE-Lieferant für den ID.3 bestätigt

Dass über Continental hinaus auch Bridgestone und Goodyear Reifen als Erstausrüstung für Volkswagens vollelektrischen ID.3 beisteuern, ist schon länger kein richtiges Geheimnis mehr. Gleiches gilt mit Blick darauf, dass letzterer Reifenhersteller dabei sein „EfficientGrip Performance“ genanntes Sommerprofil zu VW ans Band liefert. Gleichwohl hat Goodyear dies nun ganz offiziell bestätigt unter Angabe zusätzlicher Details. Dazu zählt, dass man nicht nur mit dem „EfficientGrip Performance“ in den Größen 215/55 R18, 215/50 R19 und 215/45 R20 zum Zuge komme, sondern außerdem noch mit den Winterreifen „UltraGrip Performance” bzw. „UltraGrip Performance+” in den Dimensionen 215/55 R18 und 215/50 R19. „Wir sind sehr stolz, dass Volkswagen dieses wegweisende Modell mit Goodyear-Reifen ausstattet. Goodyear ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, welche die von Elektrofahrzeugen gestellten Ansprüche erfüllen. Wir arbeiten mit allen großen OEMs im Bereich Elektromobilität und Hybridfahrzeuge zusammen, und die Hälfte unserer Reifenentwicklungen für die Erstausrüstung in Europa ist für Elektro- und Hybridfahrzeuge ausgelegt“, sagt Hans Vrijsen, Managing Director OE bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). cm