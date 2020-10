Vorschriften zur Winterausrüstung bei Lkw/Bussen auch beim BRV abrufbar

Im September hatte Continental seine Unterlage „Europäische Vorschriften zur Winterausrüstung bei Lkw und Bussen“ in aktualisierter Fassung veröffentlicht. Ab sofort steht diese Dokumentation nicht nur unter www.continental-reifen.de/bus-und-lkw/reifenwissen/wintervorschriften auf den Internetseiten des Herstellers selbst bereit, sondern für Mitglieder des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) auch auf dessen Website. „Seit der Einführung der Schneeflocken-/3PMSF-Markierung und dem damit verbundenen Prüfverfahren, orientieren sich immer mehr nationale Gesetzgebungen zum Einsatz von Winterreifen (wie auch die situative Winterreifenpflicht in Deutschland) an dieser Möglichkeit, wintertaugliche Reifen eindeutig zu spezifizieren. Dies hat zur Folge, dass sich viele dieser nationalen Vorschriften geändert haben“, legt der BRV seinen Mitgliedern die für den Winter 2020/2021 aktualisierte Übersicht Contis mit den Angaben zu der Gesetzeslage in den einzelnen Ländern ans Herz. cm