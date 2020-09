Jetzt auch Bridgestone: Hersteller will europäisches Reifenwerk schließen

Nachdem gestern Nachmittag erst Continental angekündigt hatte, man wolle bis zum Ende des kommenden Jahres die Reifenfabrik in Aachen schließen, folgt nun auch Bridgestone diesem Beispiel: Wie der japanische Hersteller mitteilt, soll nun die Pkw-Reifenfabrik im französischen Béthune geschlossen werden; bis zu 863 Mitarbeiter könnten darüber ihren Arbeitsplatz verlieren. Eine entsprechende Werksschließung sei die „einzig praktikable Option zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Bridgestone-Betriebe in Europa“, so der Hersteller weiter und bezeichnet das 1961 im Hohen Norden Frankreichs in Betrieb genommene Werk als „das am wenigsten gut positionierte und am wenigsten wettbewerbsfähige“. Und der Druck auf den Hersteller hatte zuletzt stark zugenommen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login