Kumho Tyre und Fiege Logistik erweitern Lagerkapazitäten

Kumho Tyre hat gemeinsam mit Fiege Logistik per Mitte August und damit rechtzeitig vor der anstehenden Umrüstsaison seine Lagerkapazitäten im bestehenden Reifenlager in Hamburg erweitert, und zwar deutlich. Die Belieferung des Reifenfachhandels könne damit weiterhin in großen Teilen Deutschlands innerhalb von 24 Stunden erfolgen, unterstreicht der südkoreanische Hersteller dazu. Somit macht Kumho Tyre einen weiteren wichtigen Schritt, sein Retail-Geschäft hierzulande aufzubauen.

