DAN mit Beteiligung von AZuR und der Initiative New Life

Sowohl das als Allianz Zukunft Reifen (AZuR) bekannte Innovationsforum Altreifenrecycling als auch die Initiative New Life, die sich beide der Kreislaufwirtschaft nicht zuletzt in Sachen Reifen verschrieben haben, beteiligen sich an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit (DAN). Im Jahr 2012 ins Leben gerufen, werden sie mittlerweile bereits zehn Jahre alt und finden diesmal vom 20. bis zum 26. September statt. Anlässlich dessen laden New Life und AZuR unter dem Hashtag Taten für morgen jeweils zu einem Nachhaltigkeitsquiz dazu ein, spielerisch sein Wissen rund um die ökologischen und ökonomischen Vorteile der stofflichen Verwertung von Altreifen zu erweitern. Für jeden einzelnen Aktionstag ist dabei eine Frage zu einem Aspekt der stofflichen Altreifenverwertung mit je vier Antwortalternativen vorbereitet. Bei der letzten Frage können Teilnehmer dann zudem entscheiden, welche einheimische Baumart von AZuR/New Life nach Ablauf der DAN im Willicher Bürgerwald gepflanzt werden soll. cm