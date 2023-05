Zuwachs für AZuR: Weiterer Neureifenhersteller und WF Recycle-Tech

Mit Ceat hat das auch unter dem Namen Allianz Zukunft Reifen (AZuR) bekannte Innovationsforum Altreifenrecycling einen weiteren Neureifenhersteller als Partner gewinnen können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz genauso wie der zuvor zu AZuR gestoßene Reifenhersteller Apollo Tyres in Indien, produziert an sieben Standorten in seinem Heimatland bzw. auch in Sri Lanka Reifen für Lkw, Busse, leichte Nutzfahrzeuge, Pkw, SUVs sowie Zwei-/Dreiräder und betreibt zwei Entwicklungsstätten in Indien und nahe Frankfurt in Deutschland. „Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz während des gesamten Produktlebenszyklus – einschließlich Design, Herstellung, Verwendung und Entsorgungsmanagement“, freut man sich bei AZuR über diesen Neuzugang. Aber nicht nur den, denn auch das britische Unternehmen WF Recycle-Tech, das Maschinen/Systeme für die Altreifenpyrolyse entwickelt, hat sich dem Netzwerk angeschlossen, um sich gemeinsam mit den nunmehr schon über 50 anderen AZuR-Mitgliedern für einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Reifenkreislauf einzusetzen.