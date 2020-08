VW lockt beim winterlichen Reifen-/Räderkauf mit Servicegutscheinen

Wie sich einem aktuellen Werbeprospekt von Autohäusern der Marke entnehmen lässt, will VW Kunden beim Kauf von Winterreifen/-kompletträdern oder Ganzjahresreifen mit Servicegutscheinen belohnen. Ausgegeben werden sie von an der Aktion teilnehmenden Partnerbetrieben demnach bis zum 31. Oktober respektive solange der Vorrat reicht. Das Ganze gilt für Reifen der Marken Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin und Pirelli, wobei der Wert des Gutscheins 15 oder 30 Euro beträgt in Abhängigkeit davon, ob zwei oder vier Reifen/Kompletträder erworben werden. Einlösbar ist er – wie es weiter heißt – „vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021 auf den Nettoumsatz für alle Serviceleistungen, Volkswagen-Originalzubehör, Volkswagen-Originalteile, Volkswagen-Economy-Teile, Lifestyleartikel sowie Kompletträder und Reifen“. Die weiteren Aktionsbedingungen sollen bei den jeweiligen Autohäusern erfragt werden können, aber auch unter www.volkswagen.de/reifenaktion einsehbar sein: vermutlich ab Beginn des Aktionszeitraumes. Abgesehen davon bewirbt der Autohersteller darüber hinaus einmal mehr seine schon seit vielen Jahren etablierte und „Drei plus eins“ genannte Komplettradaktion: Wer bis 30. November drei Aluwinterkompletträder aus dem Sortiment von Volkswagen Zubehör kauft, der erhält das vierte dann – wiederum solange der Vorrat reicht – „kostenfrei dazu“, wie es heißt. christian.marx@reifenpresse.de