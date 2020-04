Großhändler Göggel stellt sich auf Nachfrageplus bei Transporter-/SUV-Reifen ein

Dass die Nachfrage nach Bereifungen für SUVs (Sport Utility Vehicles) in den zurückliegenden Jahren beständig zugelegt hat, dürfte kaum jemandem in der Reifenbranche verborgen geblieben sein. Ursache dessen ist, dass immer mehr der dieser Gattung zuzurechnenden Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Laut Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) soll der Bestand an SUVs hierzulande Stand Anfang 2020 immerhin knapp ein Fünftel über dem zum Jahresbeginn 2019 gelegen haben. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass der Großhändler Reifen Göggel aus Gammertingen seinen Lagerbestand für das SUV-Segment erweitert, erwartet man fürs laufende Jahr hier doch eine Steigerung der Nachfrage um „mehr als zehn Prozent“. Positiv sieht das Unternehmen auch die Entwicklung im Bereich der Transporter(-reifen) getrieben durch Faktoren wie E-Commerce und die Bautätigkeit. Dies habe 2019 für um mehr als acht Prozent gestiegene Neuzulassungszahlen von Leichtlastkraftwagen gesorgt mit entsprechenden Auswirkungen auf deren Bestand. „Innerhalb der letzten zehn Jahre waren damit über 45 Prozent mehr Transporter zugelassen. Zwar wuchs der Ersatzbedarf für Leicht-Lkw-Reifen nicht gleichermaßen, aber mit einem Fünftel in diesem Zeitraum mehr als überdurchschnittlich. Lange hatte die Reifenbranche dieses Marktsegment vernachlässigt“, so die Gammertinger. Sie haben sich mit Blick auf dieses Teilsegment des Reifenersatzmarktes eigenen Worten zufolge jedenfalls auf eine um zwei Prozent steigende Nachfrage eingestellt. cm