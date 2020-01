Reifen aus Yokohamas „Avid”-Reihe OE beim Voyager für Nordamerika

Der neue Chrysler Voyager des Modelljahrganges 2020 für die Märkte in den USA und in Mexiko rollt ab Werk auf Yokohama-Reifen. Bei dem Wagen wird demnach das „Avid S34V” genannte Profil des japanischen Reifenherstellers als Erstausrüstung verbaut: in der Größe 235/65 R17 104T. Der Ganzjahresreifen soll mit einer hohen Kraftstoffeffizienz ebenso überzeugen sowie mit herausragenden Leistungen in Sachen Fahreigenschaften und Sicherheit. Wie es weiter heißt, sei er entwickelt worden basierend auf zur „BluEarth”-Technologie zählenden Konstruktionsmerkmalen und Materialien. cm