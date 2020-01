Quartalsdividende Goodyears bleibt weiterhin stabil

Am 2. März schüttet die Goodyear Tire & Rubber Company ihre nächste Quartalsdividende an Aktionäre aus, die zum Stichtag 3. Februar Wertpapiere des US-Reifenherstellers halten. Gezahlt werden wie für die Vorquartale unverändert 16 US-Cent je Anteilsschein, was aufs Gesamtjahr hochgerechnet 64 US-Cent je Aktie entspricht. cm