Michelin unter den zehn besten großen US-Arbeitgebern

Jedes Jahr veröffentlicht das Magazin Forbes ein Ranking der besten unter den großen Arbeitgebern in den USA. In der Auflistung für 2019 hat es Michelin auf Platz zehn geschafft und ist damit als einziger Reifenhersteller in den Top Ten vertreten. Vergangenes Jahr hatte man allerdings noch den ersten Rang für sich reklamieren können. Ansonsten findet sich unter den aktuell wieder alles in allem 500 gelisteten Firmen lediglich noch Continental auf Rang 67 als Branchenvertreter, während es American Tire Distributors (ATD) bei einer entsprechenden Aufstellung der besten US-Arbeitgeber mittlerer Größe auf Platz 312 geschafft hat. Als Grund für seine Platzierung wird seitens Michelin angeführt, dass man fokussiert sei auf stetige Verbesserungen für seine Beschäftigten in jeder Phase angefangen bei Bewerbern über neu eingestellte Mitarbeiter bis hin zu den Pensionären. „Michelin fühlt sich geehrt durch diese Würdigung, die unser Engagement für eine zweckorientierte Karriere unserer Belegschaft unterstreicht“, sagt David Stafford, Chief Human Resources Officer bei Michelin North America. cm