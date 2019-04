Rückerstattung: 30-Euro-Bonus für „Sportec-M7-RR“-Käufer

„Wer jetzt sportlich in die Motorradsaison 2019 starten möchte, der hat einen Extrabonus verdient“, sagt Metzeler. Deshalb gewährt die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke Bikern, die sich im Zeitraum zwischen dem 15. April und dem 15. Juni für den Kauf eines Satzes ihres seit Kurzem auch in Reiseendurodimensionen verfügbaren Supersportprofils „Sportec M7 RR“ entscheiden, eine Rückerstattung in Höhe von 30 Euro. Um sich diesen Betrag zu sichern, muss lediglich der entsprechende Kaufbeleg zusammen mit einem ausgefüllten Teilnahmeformular bei Metzeler eingereicht werden. Dies geht entweder über eine Onlineregistrierung inklusive Rechnungs-Upload unter www.metzeler.de oder mit einem ausgefüllten Teilnahmeformular auf dem Postwege. Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen zu der aktuellen Aktion sind ebenfalls auf besagter Homepage der Marke zu finden. Für eventuell darüber hinaus gehende Fragen hat Metzeler zudem eine spezielle Mailadresse unter promotions.de@metzeler.com eingerichtet. Des Weiteren gibt es telefonische Auskünfte montags bis freitags jeweils in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr unter der Nummer +49/(0)89/14908-403. cm