Reifen Lorenz feiert Neueröffnung seiner 23. Filiale in Neumarkt i.d.OPf.

Erst kürzlich hatte Reifen Lorenz den Driver-Standort in Neumarkt in der Oberpfalz von Pirelli als seine 23. Filiale übernommen. Nun will der neue Inhaber vor Ort mit einem großen Familien-Frühlingsfest die Neueröffnung mit Kunden, Lieferanten und Nachbarn feiern, und zwar am kommenden Sonnabend (30. März) zwischen 11 Uhr und 17 Uhr auf dem Betriebsgelände Oberes Moos 3. Wie der Reifenhändler mit Hauptsitz im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz dazu mitteilt, habe man ein umfassendes Rahmenprogramm erarbeitet. Zudem gibt es eine Reifenmesse mit den Herstellern Bridgestone, Continental, Falken, Michelin, Matador und Pirelli, die mit spannenden Attraktionen aufwarten wollen. Auch der Michelin-Mann ist auf dem Gelände der neuen Reifen-Lorenz-Filiale unterwegs. ab