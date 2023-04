Reifen Lorenz unterstützt die Footballer der Neumarkt Wolves

Seit diesem Jahr fungiert Reifen Lorenz als Goldsponsor des 2021 neu gegründeten Football-Teams Neumarkt Wolves, zumal das Unternehmen in Neumarkt auch eine Filiale hat. Erste Kontakte hatten beide Seiten geknüpft, als der Reifenhändler im Herbst 2021 die Aktion „Neumarkter Vereinsträume“ veranstaltete. „Die Neumarkt Wolves sind ein ambitionierter Verein, der sich in kurzer Zeit professionell aufgestellt und ehrgeizige Ziele hat. Wir freuen uns, den Weg zu begleiten und unseren Teil zur Erfolgsgeschichte beitragen zu können. Football ist eine absolute Trendsportart, die viele Menschen begeistert. So auch uns“, erklärt Reifen-Lorenz-Geschäftsführer Maximilian Lorenz das Engagement des Unternehmens. Anlässlich des Beginns der Partnerschaft bietet es allen, die bis zum 30. April online unter www.reifen-lorenz.de/wolves einen Reifenwechseltermin in seiner Neumarkter Filiale vereinbaren, einen Preisvorteil in Höhe von zehn Euro verspricht. cm