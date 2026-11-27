Der ARD-Regionalsender RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) hat sich für sein im TV ausgestrahltes Verbrauchermagazin „Super.Markt“ mit dem Thema Winterchecks für Pkw befasst und dabei die diesbezüglichen Leistungen von konkret drei Werkstätten – eine ATU-Filiale in Teltow, den KVG Meisterbetrieb in Steglitz/Zehlendorf sowie einen Euromaster-Betrieb „im Süden Berlins“ – geprüft, indem ein mit drei Fehlern präparierter fast 20 Jahre alter Ford Focus auf den Hof gefahren wurde. Das Ergebnis kann sich demnach sehen lassen: Denn alle drei Werkstätten haben den nicht funktionierenden rechten Frontscheinwerfer, die Batterie mit zu geringer Kapazität und einen Reifen mit 0,5 bar zu niedrigem Fülldruck entdeckt – teils aber auch mehr.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen