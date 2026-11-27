Seine Jahresmitgliederversammlung hat der Gesamtverband Autoteilehandel e.V. (GVA) auch dazu genutzt, mit Blick auf die Branchenentwicklung eine Zwischenbilanz des bisherigen Jahresverlaufes zu ziehen. In diesem Zusammenhang wird einerseits zu bedenken gegeben, dass die deutsche Volkswirtschaft preis- und kalenderbereinigt im dritten Quartal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen ist, dieses Plus basierend auf der Schuldenpolitik des Bundes bzw. solcher Dinge wie Sondervermögen aber überwiegend staatsgetrieben sei und damit als problematisch eingestuft wird. Was erklären würde, warum bei einer aktuellen GVA-Umfrage seiner Mitgliedsunternehmen kein einziges von denen, die der Verband dem Bereich Handel zuordnet, die wirtschaftliche Lage Deutschlands mit „gut“ bewertet hat. Andererseits sieht die Situation in der Kfz-Teilebranche selbst offenbar ungleich besser aus, wie die weiteren Ergebnisse besagter Mitgliederbefragung der Interessenvertretung belegen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen