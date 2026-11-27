Die Teilehandelseinkaufskooperation Select AG hat den Bereich Einkauf, die digitale Mobilitätssparte und das IT-Entwicklungsteam des Unternehmens eigenen Worten zufolge mit erfahrenem Personal zukunftssicher aufstellen können. Dieses Jahr sei es gelungen, die offenen Schlüsselpositionen aus den Vorjahren zu besetzen. So etwa mit Kai Schneider als neuem Head of Purchasing, Patrick Rupp als neuem Product Owner der Plattform „mySelect“, zu der auch die „Vjumi“-Lösungen gehören, und dem Full Stack Developer Vadim Trotno, der das IT-Entwicklungsteam verstärkt. Zudem gab es 2026 Veränderungen im Aufsichtsrat. Alfred Retterath und Hans-Jürgen Deutsch schieden nach vielen Jahren Tätigkeit aus dem Gremium aus, während umgekehrt Volkmar Berg und Philip Wacker neu hinzugestoßen sind.

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