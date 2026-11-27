Der Vorverkauf für die 2027er-Ausgabe des am Wochenende vom 27. bis zum 30. Mai kommenden Jahres auf dem Nürburgring ausgetragenen 24-Stunden-Rennen ist gestartet. Auch Eintrittskarten für die Qualifikationsrunde – die sogenannten Qualifiers – einen Monat zuvor bzw. vom 30. April bis zum 2. Mai 2027 sind bereits zu haben. Laut Veranstalter ADAC Nordrhein ist darüber hinaus ein weiterer Leckerbissen für Motorsportfans Vorbereitung: Im kommenden Jahr soll der 24-Stunden-Nürburgring-Prolog vom 2. bis zum 4. April für „noch mehr Rennaction“ sorgen, wobei es für diejenigen, die nichts verpassen möchten, in Kürze ein „24h Triple“ erhältlich sein soll, also „gleich die Eintrittskarten für alle drei Rennwochenenden auf einmal zum Vorzugspreis“. Nichtsdestoweniger gebe es die Tickets aber auch einzeln. „Für Fans, die auch die 24 Stunden von Spa-Francorchamps besuchen möchten, ist wieder ein Kombiticket für die beiden Langstreckenklassiker in der Eifel und in den Ardennen geplant. Außerdem bereitet der ADAC Nordrhein ein Paket aus Eintrittskarte und 24h-Jahrbuch des Gruppe-C-Verlages vor. Für die Neuauflage des Family-&-Friends-Angebotes sind zusätzliche Campingflächen im Gespräch. Damit könnten 2027 mehr Fans von diesem Angebot profitieren“, wie darüber hinaus ergänzt wird.