Wer im Rahmen der Black Week bzw. bis einschließlich 30. November vier Pkw-Reifen über der Check24-App kauft und dazu einen Montagetermin bei einer teilnehmenden Partnerwerkstatt der Preisvergleichsplattform bucht, dem wird ein Rabatt in Höhe von 24 Euro auf den Montagepreis versprochen. „Der Betrag wird direkt im Buchungsprozess abgezogen“, so das gleichnamige Unternehmen. Kunden bräuchten lediglich die passenden Reifen, eine teilnehmende Werkstatt in ihrer Nähe sowie einen verfügbaren Montagetermin auswählen, während Buchung und Bezahlung online erfolgten, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang weist Check darauf hin, dass unter anderem Euromaster, Vergölst und Reifen Helm zu den teilnehmenden Werkstattpartnern zählen sowie noch weitere regionale Betriebe. Weitere Informationen zu der Aktion sowie den Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter https://reifen.auto.check24.de.