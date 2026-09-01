https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Kai-Schneider-hat-bei-der-Select-AG-Verantwortung-als-Head-of-Purchasing-uebernommen_.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-01 17:30:492026-09-01 09:47:33Select AG holt Kai Schneider von ZF Friedrichshafen als neuen Einkaufsleiter
Select AG holt Kai Schneider von ZF Friedrichshafen als neuen Einkaufsleiter
Die Select AG hat einen neuen Einkaufsleiter ernannt. Wie es dazu in einer Mitteilung der Einkaufskooperation für den Autoteilegroßhandel heißt, habe Kai Schneider zum 1. September Verantwortung als Head of Purchasing übernommen. Schneider bringe rund zwei Jahrzehnte Einkaufserfahrung bei führenden Erstausrüstern der Automobilbranche mit. Zuletzt agierte der neue Select-AG-Einkaufsleiter als Global Purchasing Director bei ZF Friedrichshafen.
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