Aufspaltung von Continental und Aumovio heute vollzogen

Die Aumovio SE – der bisherige Unternehmensbereich Automotive von Continental – ist heute mit der Handelsaufnahme seiner Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse als eigenständiges Unternehmen gestartet. Der weltweit führende Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für Fahrzeuge habe „eine starke Position in den Wachstumssegmenten für die Mobilität der Zukunft“ und verfolge „eine wertorientierte Entwicklung“, heißt es dazu aus Frankfurt, wo die AG nach europäischem Recht nach dem Vollzug des Spin-offs ihren Sitz hat. Die Aumovio-Aktie eröffnete den Handel bei 35,00 Euro, was einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Euro entspricht. Da Continental im Dax gelistet ist, umfasst der Index heute für einen Tag 41 anstelle der sonst üblichen 40 Unternehmen, was bei Abspaltungen von Dax-Unternehmen üblich ist.

