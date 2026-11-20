Rund um die bald in Essen startende Motor Show bzw. für die Zeit vom 17. November bis zum 17. Dezember senkt KW Automotive bei ausgewählten Produktgruppen und Marken die unverbindliche Preisempfehlung. „Um bis zu 30 Prozent“, wie es mit Blick auf die „Winter Sale“ genannte Aktion heißt, von der neben Endkunden auch der Fachhandel profitieren soll. Denn teilnehmenden Händlern werden im Zuge dessen angepasste Einkaufskonditionen versprochen. Mit dem Sofortrabatt unterstütze diese Vertriebsaktion insofern Fachhändler und Einbaupartner durch eine starke Kundenzuführung und eine höhere Werkstattauslastung, wie noch ergänzt wird. „Durch die ‚Winter-Sale‘-Vertriebsaktion schaffen wir mit dem Preisnachlass von bis zu 30 Prozent einen starken Kaufanreiz, der im teilnehmenden Fachhandel wie in der Vergangenheit für weitere Umsätze sorgen wird; schließlich sind viele unserer zertifizierten Fachhandelspartner mit ihren freien Kfz-Werkstätten auch Einbaupartner“, erklärt Bernd Lauton, Vertriebsleiter für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei KW Automotive.

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