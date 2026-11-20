Die alle zwei Jahre stattfindende Deutsche Lohnunternehmer-Tagung (DeLuTa) öffnet 2026 ihre Tore am 2. und 3. Dezember in der Messe Bremen, und das bereits zum zwölften Mal. Unter dem Motto „Miteinander. Füreinander.“ bringe die DeLuTa die Branche in insgesamt vier Hallen zusammen, heißt es in einer Mitteilung. Rund 12.000 Besucher und 250 Aussteller werden demnach erwartet. Im Mittelpunkt stünden Dialog, Information und Unterhaltung. Ein besonderer Schwerpunkt sei die neue Zukunftswerkstatt zum Thema Agrarservice. Sie greife Zukunftsthemen auf und zeige Ideen und Perspektiven für neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Tätigkeitsfelder in der Branche. Der Ticketverkauf erfolgt über die DeLuTa-Website. Eine Tageskasse vor Ort ist nicht vorgesehen.