Castrol hat Iwona Blecharczyk als neue Markenbotschafterin für seine Nutzfahrzeugmotorenöle gewonnen. Die polnische Transportunternehmerin ist selbst Lkw-Fahrerin und zudem Content Creator mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Güterverkehrsbranche. Gemeinsam wollen das Unternehmen und Blecharczyk Castrols Informations- und Weiterbildungsinhalte für ihre digitalen Kanäle entwickeln, um den Dialog mit Flottenmanagern, Lkw-Fahrern und Inhabern von Transportunternehmen zu stärken. Zu den Schwerpunktthemen sollen unter anderem der Fahrzeugbetrieb und die Wartung, die Bedeutung verschiedener Betriebsflüssigkeiten und Schmierstoffe sowie praxisnahe Best Practices für Fahrer und Transportunternehmen zählen. Bei alldem wir auf Blecharczyks Reichweite von über vier Millionen Followern auf ihren Social-Media-Kanälen gesetzt.

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