Die Agritechnica in Hannover mit ihren Tausenden Ausstellern und Hundertausenden Besuchern gibt den Takt vor für so manche Veranstaltung in der Landwirtschaft. So wundert es nicht, dass die aus dem niedersächsischen Heeslingen stammende Fricke-Gruppe für ihre Parts & Service World (PSW) genannte Messe, die sich bewusst nicht an Landwirte, sondern an deren Dienstleister richtet, die geraden Jahre als Termin gewählt hat. Und diese Entscheidung geht auf, wie die jüngste PSW in Kassel der Messebilanz entsprechend bewiesen hat. Aber auch so mancher Aussteller aus dem Reifen- und Rädermarkt, vor allem aber aus dem Markt der Werkstattausrüster, konnte sich der Anziehungskraft der PSW und der hinter ihr stehenden Unternehmensgruppe nicht entziehen. Die Quadratmeterpreise seien zwar „wie in New York“, so einer schmunzelnd, dennoch gehe das damit finanzierte All-inclusive-Messekonzept des Veranstalters auf, hieß es an den Ständen; und die gut 20.000 Besucher – allesamt „kaufend“ – würden die Refinanzierung der Messekosten übers Jahr ermöglichen. Während die Stimmung auf der PSW in Kassel folglich gut war, stellte auch so mancher Aussteller Sehenswertes vor Ort aus.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen