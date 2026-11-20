Der Off-Highway-Reifenhersteller Balkrishna Industries (BKT) hat ein neues, umfassend saniertes Fußballkleinfeld in Genua (Italien) im Stadtteil San Teodoro eingeweiht, teilte das Unternehmen jetzt mit. Das Projekt sei Teil der sozialen Initiative „Fattore Campo“, mit der der Reifenhersteller den Bau neuer Sportanlagen in den Heimatstädten der Vereine fördere, die in der Serie BKT, der zweithöchsten italienischen Fußballliga (vergleichbar mit der 2. Bundesliga in Deutschland), spielen. Eröffnet haben es der Titelsponsor der Serie BKT und die Lega Nazionale Professionisti B, die Ligaverwaltung der Serie B. Das Band wurde feierlich von Genuas Bürgermeisterin Silvia Salis durchschnitten. Es sei bereits das siebte Projekt in der Geschichte der Initiative. „Dieser neue Sportplatz ist Teil eines umfassenderen städtischen Sanierungsprogramms, das BKT seit mehreren Jahren mit dem Ziel fördert, den Gemeinden sichere, funktionale und barrierefreie Orte zurückzugeben“, erklärt Lucia Salmaso, Managing Director von BKT Europe. „Wir sind stolz darauf, zur Schaffung eines Raums beizutragen, der zu einem Bezugspunkt für das Stadtviertel und für all jene werden kann, die den Sport als Chance für Wachstum und Gemeinschaft erleben.“ An der Zeremonie nahmen außerdem drei Spieler von U.C. Sampdoria teil: Francesco Conti, Karim Diop und Gennaro Tutino.