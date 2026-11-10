B2B-Fachmesse Parts & Service World erreicht neuen Besucherrekord

Drei Tage voller Technik, Innovationen und persönlicher Begegnungen: Mehr als 20.000 Fachbesucher waren der Einladung von Veranstalter Granit Parts – der Großhandelssparte der aus Niedersachsen stammende Fricke-Gruppe – zur B2B-Fachmesse für die Land- und Baumaschinen-, Kommunaltechnik-, Nutzfahrzeug- und Motorgerätebranche nach Kassel gefolgt. Damit verzeichnete die Parts & Service World (PSW) genannte Messe, die sich nicht an Landwirte selbst, sondern bewusst ‚nur‘ an deren Dienstleister richtet, einen neuen Besucherrekord, außerdem verzeichneten die Veranstalter an allen drei Messetagen Ende vergangener Woche mehr Besucher als bei der vorherigen Ausgabe 2024. Auch die Ausstellungsfläche der PSW war bereits früh komplett ausgebucht gewesen, wie dazu die Fricke-Großhandelssparte Granit Parts in einer Messebilanz betont. Außerdem habe die zunehmend internationale Beteiligung auf Aussteller- und Besucherseite die „wachsende Bedeutung der Messe als Treffpunkt für die Branche“ unterstrichen.

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