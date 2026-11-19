Der niederbayerische Reifenfachhändler Reifen Bernauer weiß offenbar, was seine Kunden derzeit beschäftigt. Nach langem Warten, zweifachem Verschieben und unzähligen dazu passenden Memes auf Instagram und Co. war es am 19. November endlich so weit: GTA VI erschien für die Playstation 5. Zu diesem Anlass verpasste Bernauer seiner Homepage und seinen Social-Media-Kanälen einen an die Farbwelt des Spiels angelehnten Retro-Look, inspiriert von der Atmosphäre der GTA-Welt. Aus Schöllnach wurde kurzerhand Los Schaina. Auch das Firmengebäude selbst wurde für die Kampagne digital angepasst und in die virtuelle Stadt gesetzt. Das Ergebnis sei eine außergewöhnliche Mischung aus niederbayerischer Bodenständigkeit, amerikanischem Lifestyle, Gaming-Kultur und echter Automobilleidenschaft. Mit der Aktion zeige man laut Mitteilung, dass auch mittelständische Unternehmen aus der Reifen- und Automobilbranche aktuelle gesellschaftliche Trends aufgreifen und für eine überraschende Kundenkommunikation nutzen können.

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