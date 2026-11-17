Seit einigen Jahren schon ist der sogenannte Black Friday, an dem Unternehmen mit Rabattangeboten locken, auch in Deutschland etabliert. Wobei die entsprechenden Aktionen meist nicht nur den einen Tag – dieses Jahr ist es der 27. November – gelten, sondern mitunter mehrere Wochen. So wie im Fall des Onlineteilehändlers Autodoc, der für den Zeitraum zwischen dem 9. und dem 30. November Kunden über seine mobile App beim Einkauf die Möglichkeit bietet, bis zu 36 Karten in drei Stufen sowie Punkte zu sammeln, was sich dann in Rabattgutscheine angefangen bei 20 über 30 und 40 bis hin zu sogar 50 Prozent umwandeln lässt. Eingelöst werden können sollen sie dann vom 1. Dezember dieses bis zum 31. Januar kommenden Jahres. Auch der Werkstattausrüster ATH-Heinl hat eine Black-Friday-Aktion gestartet, die ebenfalls noch bis zum Ende des Monats läuft. In deren Rahmen bietet das Unternehmen aus Illschwang seine Nfz-Radgreifanlage „RG 8.5“ – egal ob zwei, vier, sechs, acht oder mehr Säulen, unabhängig von der gewählten Konfiguration und mit europaweit kostenlosem Versand – eigenen Worten zufolge zu „attraktiven“ Konditionen an. Konkret wird eine rund 25-prozentige Ersparnis gegenüber dem Listenpreis ausgewiesen.