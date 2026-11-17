Kumho Tire blickt zufrieden auf die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals. Wie der aus Südkorea stammende Hersteller dazu berichtet, wuchs der Umsatz im Quartal konzernweit um 11,2 Prozent, während der operative Gewinn im Vergleich dazu sogar gleich um 20,3 Prozent zulegte. Daraus ergibt sich folgerichtig auch eine Verbesserung der Umsatzrendite, die nach 9,7 Prozent im Vorjahresquartal nun bei 10,5 Prozent liegt. In den beiden direkten Vorquartalen des laufenden Geschäftsjahres lag die Umsatzrendite indes bei 13,7 und 12,6 Prozent. Dabei konnte Kumho Tire nun insbesondere in Europa ein besonders starkes Umsatzwachstum in Höhe von 28,8 Prozent vollziehen, woraus sich von Januar bis einschließlich September ein Umsatzplus von 17,1 Prozent errechnet. Einer der Gründe für das starke Wachstum in Europa: die breitangelegte (Wieder-)Einführung von Produkten der Marke Marshal, heißt es dazu weiter in dem Bericht. Dabei konnte der Hersteller seine Umsätze mit Reifen in 18 Zoll und größer ebenfalls einmal mehr steigern: Zum Ende des dritten Quartals lag der Anteil der Umsätze mit Reifen dieser Produktgruppe in Europa bei 33,1 Prozent nach 27,9 Prozent im Vorjahresquartal.

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