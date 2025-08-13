https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Auf-der-NUFAM-will-ATH-Heinl-Neuheiten-aus-seinem-Hebetechniksortiment-fuer-Nutzfahrzeuge-praesentieren-wie-es-am-Firmensitz-in-Illschwang-bei-Nuernberg-bereits-im-Einsatz-ist.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-13 12:08:292025-08-13 12:08:29ATH-Heinl präsentiert auf NUFAM neue Radgreiferanlage für große Fuhrparks
ATH-Heinl präsentiert auf NUFAM neue Radgreiferanlage für große Fuhrparks
Wenn am 25. September in Karlsruhe die Tore zur NUFAM öffnen, dann ist auch ATH-Heinl als Aussteller mit von der Partie. Der Werkstattausrüster mit Sitz in Illschwang bei Nürnberg will auf der Nutzfahrzeugmesse vor allem Neuheiten aus seinem Hebetechniksortiment für Nutzfahrzeuge in Szene setzen. „Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts stehen die leistungsstarken elektrohydraulischen Radgreiferanlagen ATH RG5.5-4 WB und insbesondere die neue, großdimensionierte Variante ATH RG8.5-6 WB – entwickelt für höchste Anforderungen im Schwerlastbereich“, heißt es dazu in einer Vorankündigung.
