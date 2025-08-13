ATH-Heinl präsentiert auf NUFAM neue Radgreiferanlage für große Fuhrparks

Auf der NUFAM will ATH-Heinl Neuheiten aus seinem Hebetechniksortiment für Nutzfahrzeuge präsentieren, wie es am Firmensitz in Illschwang bei Nürnberg bereits im Einsatz ist; dort werden regelmäßig komplette Auslieferungs-Lkw mit der ATH RG8.5-6 WB „sicher und stabil angehoben“, so der Anbieter (Bild: ATH-Heinl)

Wenn am 25. September in Karlsruhe die Tore zur NUFAM öffnen, dann ist auch ATH-Heinl als Aussteller mit von der Partie. Der Werkstattausrüster mit Sitz in Illschwang bei Nürnberg will auf der Nutzfahrzeugmesse vor allem Neuheiten aus seinem Hebetechniksortiment für Nutzfahrzeuge in Szene setzen. „Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts stehen die leistungsstarken elektrohydraulischen Radgreiferanlagen ATH RG5.5-4 WB und insbesondere die neue, großdimensionierte Variante ATH RG8.5-6 WB – entwickelt für höchste Anforderungen im Schwerlastbereich“, heißt es dazu in einer Vorankündigung.

