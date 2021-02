Nexen Tire liefert seine ersten OE-Reifen aus tschechischem Werk

Nexen Tire hat mit dem N’Fera Primus die ersten OE-Reifen aus Žatec an den Automobilhersteller Hyundai ausgeliefert. Und zwar für den Tucson. Der Wagen, mit den Pneus in den Größen 215/65 R17, 235/55 R18 und 235/50 R19, sei für den Export in den Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika vorgesehen.

