Zwei Geschwindigkeitsrekorde Giti-bereift auf über 500 km/h geschraubt

Machten vor Kurzem noch Meldungen von einem großen Crash bei Testfahrten die Runde, ist es dem chinesischen Fahrzeugherstelle BYD inzwischen doch gelungen, mit einem U9 Xtreme seiner Marke Yangwang den Geschwindigkeitsrekord für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf mehr als 500 Kilometer pro Stunde hochzuschrauben. Nachdem man mit dem Wagen zuletzt einen Rundenrekord auf der Nordschleife des Nürburgrings aufgestellt und davor auf dem Prüfgelände von Automotive Testing Papenburg (ATP) bereits 472,41 Kilometer pro Stunde erreicht hatte, ist Marc Basseng hinter dem Steuer des U9 Xtreme auf der Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road in der Region Al Dhafra (Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate) nunmehr mit sogar 503,17 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Damit sichert sich das Fahrzeug gleich zwei Guinness-Weltrekorde: einen für die höchste Geschwindigkeit, die jemals von einem Serienfahrzeug bei einer Fahrt in eine Richtung erzielt wurde, sowie einen weiteren für die höchste Geschwindigkeit eines elektrischen Serienfahrzeugs unter denselben Bedingungen. Auch bei der neuerlichen Rekordfahrt war das Yangwang-Modell wieder mit Reifen vom Typ „Sport E.GTR2 Pro“ der Marke Giti Tire ausgerüstet. Dieser Reifen sei das Ergebnis von mehr als drei Jahren gemeinschaftlicher Entwicklung, technischer Innovation und intensiver Erprobung, so der gleichnamige Reifenhersteller mit Sitz in Singapur.

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