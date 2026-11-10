Neuer GRI-Landwirtschaftsreifen überzeugt DLG

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GRI wurde für seinen Green XLR vFlex 70 mit dem DLG-Qualitätssiegel DLG Anerkannt (Prüfbericht 7616) ausgezeichnet (Bild: DLG)

Anstatt sich ausschließlich auf interne Bewertungen ihres neuen VF-Traktorreifen Green XLR vFlex 70 zu verlassen, hat sich Global Rubber Industries (GRI) dazu entschieden, ihn einer unabhängigen Prüfung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), die unter anderem Veranstalterin der Agritechnica ist, zu unterziehen. Die DLG-Bewertung markiere einen entscheidenden Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung von GRI als globalem Spezialreifenhersteller, ist das sri-lankische Unternehmen überzeugt.

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